2018-12-06T07:50:00+03:00
Общество

На границе с Омской областью вновь поймали нелегальных мигрантов

Их уголовное дело будут рассматривать в суде
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На границе с Омской областью поймали нелегальных мигрантовНа границе с Омской областью поймали нелегальных мигрантовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Двое мужчин из соседних государства обвиняются в незаконном пересечении государственной границы. 37-летний казахстанец и 30-летний узбекистанец знали, что им запрещен легальный въезд на территорию России. Как сообщили в областной прокуратуре, они договорились и решили попасть в нашу страну через Омскую область в обход разрешенных пунктов пропуска.

В сентябре этого года они попытались пешком перейти границу в Полтавском районе. Там их и задержали пограничники. На мигрантов завели уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору». Сейчас их судьбу будет решать Полтавский районный суд.

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