2018-12-05T14:17:02+03:00
Общество

Мэр Омска после года работы уходит в отпуск

Она не отдыхала уже год
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Instagram Оксаны ФадинойInstagram Оксаны Фадиной
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Мэр Омска Оксана Фадина уходит в отпуск. Она занимает пост главы города уже год – с декабря 2017, в течение которого она ни разу не отдыхала. На время ее отпуска пост временно исполняющего обязанности мэра займет первый заместитель Фадиной – Евгений Фомин. Об этом «Комсомолке» рассказал свой источник в мэрии города.

Градоначальница уже рассказывала, что начинает свой рабочий день в 8 утра, а заканчивает поздно вечером. Также ей приходится работать в субботу, а в воскресенье делать объезд города. Сколько продлится отпуск Фадиной, пока неизвестно.

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