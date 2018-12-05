Мэр Омска после года работы уходит в отпуск

СЕГОДНЯ 14:17 2018-12-05T14:17:02+03:00

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Мэр Омска Оксана Фадина уходит в отпуск. Она занимает пост главы города уже год – с декабря 2017, в течение которого она ни разу не отдыхала. На время ее отпуска пост временно исполняющего обязанности мэра займет первый заместитель Фадиной – Евгений Фомин. Об этом «Комсомолке» рассказал свой источник в мэрии города.

Градоначальница уже рассказывала, что начинает свой рабочий день в 8 утра, а заканчивает поздно вечером. Также ей приходится работать в субботу, а в воскресенье делать объезд города. Сколько продлится отпуск Фадиной, пока неизвестно.