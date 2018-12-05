2018-12-05T13:48:12+03:00
Происшествия

Омиский подросток из-за ревности к девушке ударил соперника ножом

Потерпевший не хотел заявлять в полицию, но за него туда обратились медики
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба областного управления Росгвардии по Омской области
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Кровавая драка произошла накануне в Советском округе поздно вечером. Двое молодых людей - 23 и 17 лет - не поделили девушку, которая нравилась им обоим. в результате младший из парней сначала брызнул сопернику в лицо из перцового баллончика, а потом ударил ножом в бедро.

Потерпевший решил не обращаться в полицию, а дойдя до своей комнаты в общежитии, попросил вызвать ему «скорую».

- Узнав информацию о нападении от прибывших врачей, вахтер общежития воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, - сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии. - Установив личность подозреваемого, сотрудники Росгвардии приступили к объезду возможных мест его нахождения. 17-летнего разыскиваемого студента росгвардейцы обнаружили у родственников, проживающих в Ленинском округе города Омска.

Нападавшего подростка передали для дальнейшего разбирательства в полицию.

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