СЕГОДНЯ 13:48 2018-12-05T13:48:12+03:00

Потерпевший не хотел заявлять в полицию, но за него туда обратились медики

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Кровавая драка произошла накануне в Советском округе поздно вечером. Двое молодых людей - 23 и 17 лет - не поделили девушку, которая нравилась им обоим. в результате младший из парней сначала брызнул сопернику в лицо из перцового баллончика, а потом ударил ножом в бедро.

Потерпевший решил не обращаться в полицию, а дойдя до своей комнаты в общежитии, попросил вызвать ему «скорую».

- Узнав информацию о нападении от прибывших врачей, вахтер общежития воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, - сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии. - Установив личность подозреваемого, сотрудники Росгвардии приступили к объезду возможных мест его нахождения. 17-летнего разыскиваемого студента росгвардейцы обнаружили у родственников, проживающих в Ленинском округе города Омска.

Нападавшего подростка передали для дальнейшего разбирательства в полицию.