На дорогах Омска появится троллейбус с историческими фото на борту

5 Дек. 13:01 2018-12-05T13:01:48+03:00

На дорогах Омска появится троллейбус с историческими фотографиями Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омичи смогут увидеть его уже в январе 2019 года

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В начале 2019 года на улицы города выйдет «исторический» троллейбус. Как рассказал директор предприятия «Электрический транспорт» Сергей Ткалун, троллейбус будет украшен сотней исторических фотографий. Он будет уже одиннадцатым модернизированным троллейбусом на дорогах Омска.

Фотографии на бортах троллейбуса будут содержать информацию о начале троллейбусного движения в Омске и о становлении троллейбусных маршрутов.

- Пассажиры увидят лица людей, создававших историю омского троллейбуса. Фиксировать моменты сегодняшнего дня в жизни троллейбусного депо мы пригласили омского фотохудожника Яну Фирстову. Так что троллейбус будет выполнять еще и эстетическую функцию, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Все расходы по украшению автобуса будет нести предприятие «Электрический транспорт».