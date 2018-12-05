2018-12-05T13:02:53+03:00
Общество

Омская область в лидерах по оттоку населения

Только за прошлые девять месяцев регион покинули почти 50 тысяч человек
Анна МИКУЛА
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Из Омской области уехали почти 50 тысяч человек.Из Омской области уехали почти 50 тысяч человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новосибирскстат опубликовал данные по передвижению людей в Сибири. Омск, наконец, оказался в лидерах рейтинга. Правда, оптимизма это не слишком добавляет - ведь наш регион возглавил список по миграционной убыли.

Как выяснилось, за девять месяцев 2018 года из Омской области уехали 49 259 местных жителей. При этом приехали только 40 360 человек.

На втором и третьем местам по убыли Кемеровская область (минус 4942 человека), на третьем - Забайкальский край (минус 3942 человека).

Миграционный прирост зафиксирован всего в трех регионах Сибирского федерального округа - Новосибирской области, Республиках Алтай и Тыва.

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