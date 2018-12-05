2018-12-05T12:28:20+03:00
Общество

В минобразования заинтересовались воспитательницей из Омской области, ударившей ребенка

Женщину отстранили от занятий
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Непростым выдался сегодняшний день, 5 декабря, для пресс-служба областного минобразования. Сначала пришлось разбираться в травле ученика из гимназии № 62. Потом появилось видео, где неподобающе себя ведет сотрудница дошкольного учреждения.

Инцидент произошел в одном из садиков Тары. Во время зарядки воспитательница подошла к одному из детей и ударила его рукой по голове. Вероятно, женщину разозлило то, что малыш сидел на полу, когда все остальные ребятишки делали упражнения. Видео разошлось по социальным сетям и возмутило большинство пользователей.

На случившееся уже отреагировали чиновники. В пресс-службе областного министерства образования объяснили, что заведующая садом провела собственное расследование. Воспитательнице уже объявили выговор и отстранили от занятий. С остальными сотрудниками провели профилактическую беседу во избежание повторения таких скандалов в будущем.

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