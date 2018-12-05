2018-12-05T12:28:20+03:00
Общество

В минобразования заинтересовались воспитательницей из Омской области, ударившей ребенка

Женщину отстранили от занятий
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Непростым выдался сегодняшний день, 5 декабря, для пресс-служба областного минобразования. Сначала пришлось разбираться в травле ученика из гимназии № 62. Потом появилось видео, где неподобающе себя ведет сотрудница дошкольного учреждения.

Инцидент произошел в одном из садиков Тары. Во время зарядки воспитательница подошла к одному из детей и ударила его рукой по голове. Вероятно, женщину разозлило то, что малыш сидел на полу, когда все остальные ребятишки делали упражнения. Видео разошлось по социальным сетям и возмутило большинство пользователей.

На случившееся уже отреагировали чиновники. В пресс-службе областного министерства образования объяснили, что заведующая садом провела собственное расследование. Воспитательнице уже объявили выговор и отстранили от занятий. С остальными сотрудниками провели профилактическую беседу во избежание повторения таких скандалов в будущем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омичей предупредили о вымогателях, которые представляются сотрудниками МЧС
В каких случаях земельные участки снимаются с государственного кадастрового учета без заявления правообладателя
Когда вам могут отказать в предоставлении сведений ЕГРН
Популярность получения услуг Росреестра посредством электронных сервисов растет с каждым годом
Что нужно знать при выборе кадастрового инженера?
Что такое «лесная амнистия»?
На дорогах Омска появится троллейбус с историческими фото на борту
Омская область в лидерах по оттоку населения
В Омской области двоих охотников судят за отстрел косуль
При пожаре в Омске на Заозерной спасли омича
Омское отделение Сбербанка выдало первый кредит бюджетному учреждению
В МЧС назвали причину пожара в омской больнице «скорой»
Нарушителей земельного законодательства оштрафовали
Тело омича, провалившегося на машине под лед в Таре, так и не нашли
Стал известен средний размер взятки в Омской области
На видео попал момент, как в садике в Омской области воспитатель бьет малыша
В Омске аварийный дом снесли только после того, как он частично обрушился
Омичка, которой друг выстрелил в лицо, побывала на федеральном канале
Глава омского минздрава: Продажа спиртного с 21 года - правильное решение
В Омске откроют светодиодную керлинг-дорожку прямо на улице
В Омске сначала потеплеет, потом похолодает до -28
Ольга Бузова подарит новогодние костюмы дому культуры в Омской области
Бывшую сноху омского экс-губернатора Нателу Полежаеву продержали у приставов 2 часа
Эксперты ответили на вопросы омичей о новой системе обращения с ТКО
Омские приставы объяснили, почему задержали Нателу Полежаеву
Лучших педагогов дополнительного образования поздравили в горсовете
Горожане обсудили стратегию развития Омска до 2030 года
Правительство Омской области потратит из бюджета полмиллиона на рестораны