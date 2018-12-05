2018-12-05T12:27:32+03:00
Общество

На видео попал момент, как в садике в Омской области воспитатель бьет малыша

Все произошло на уроке физкультуры [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
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В соцсетях появилось видео, как в одном из детских садов Тары Омской области воспитательница вроде бы ударила ребенка во время занятия. Как пишет автор, все происходит в детском саду №1 во время занятия по физкультуре.

По кадрам видно, что дети выполняют упражнения, но один из них сидит на полу. К нему подходит воспитатель, наклоняется и задевает рукой. Ребенок, который пытался встать, падает. По видео, к сожалению, нельзя четко увидеть был ли удар, но многих омичей возмутило такое поведение воспитательницы.

В комментариях омичи разделились на два лагеря. Одни защищают воспитателя и говорят, что она просто не специально задела ребенка. Другие же утверждают, что удар все-таки был, а женщину нужно уволить или отстранить от работы до выяснения всех обстоятельств.

- Никто не имеет право трогать чужого ребенка, в сады мы отдаем не для этого! Пусть это будет даже не сильный шлепок! Если у воспитателя, преподавателя неустойчивая психика, надо задуматься, а ту ли он выбрал профессию! Лично я отреагировала бы на такое поведение! – пишут возмущенные мамы.

В Омской области воспитательница ударила ребенка.

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