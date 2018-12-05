2018-12-05T09:48:20+03:00
Общество

Стал известен средний размер взятки в Омской области

В прошлом году средняя сумма составляла 100 тысяч
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Средний размер взятки в Омской области увеличился до 150 тысяч рублейСредний размер взятки в Омской области увеличился до 150 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Средний размер взятки в Омской области за прошедший год увеличился в 1,5 раза. В прошлом году средняя сумма по статье «Получение взятки» была 100 тысяч рублей, в этом году она увеличилась до более, чем 150 тысяч рублей. Об этом рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских на сегодняшем брифинге, посвященном противодействию коррупции.

Сумма по статье «Дача взятки» значительно ниже – 100 тысяч рублей в этом году и 70 тысяч рублей в прошлом.

- Поясню, почему размер даваемой и получаемой взятки отличаются. Не все лица, которые давали взятку, привлекаются к уголовной ответственности. Например, если они способствовали раскрытию преступления, - цитирует «Новый Омск» слова Сергея Цериградских.

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