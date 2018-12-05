2018-12-05T08:55:06+03:00
Общество

В Омске аварийный дом снесли только после того, как он частично обрушился

Несмотря на предписание суда, аварийная постройка еще долгое время стояла и была прибежищем для маргиналов
Анна МИКУЛА
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аварийный дом снесли.аварийный дом снесли.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На окраине городка Нефтяников, наконец, снесли аварийный дом. Сделать это должны были уже давно, но чиновники игнорировали решение суда. Ветхая постройка на улице Комбинатской стала пристанищем для маргинальных людей. Бомжи начали понемногу растаскивать оттуда уцелевшие стройматериалы. В итоге здание частично обрушилось.

- С целью устранения нарушений закона было направлено исковое заявление в суд с требованием к администрации г. Омска, а также департаменту городского хозяйства, исполнить обязанность по сносу аварийного объекта, осуществить мероприятия по утилизации строительного мусора, образовавшегося в процессе частичного обрушения дома, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В настоящее время ответчик добровольно исполнил заявленные требования. В связи с тем, что аварийное строение снесено, а образовавшийся строительный мусор утилизирован, производство по делу прекращено.

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