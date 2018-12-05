2018-12-05T07:50:41+03:00
Общество

В Омске откроют светодиодную керлинг-дорожку прямо на улице

На ней можно попробовать приобщиться к редкому виду спорта всем желающим
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске откроют светодиодную керлинг-дорожкуВ Омске откроют светодиодную керлинг-дорожкуФото: пресс-служба администрации города Омска
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Уже в это воскресенье, 9 декабря на открытом катке вблизи Ледовой арены имени Леонида Киселева (СК «Тополиный») откроют керлинг дорожку. Торжественное открытие состоится в 17.00. сейчас там проходят подготовительные работы по заливке льда. Керлинг-дорожка будет светодиодной, омичи смогут играть на ней даже в темноте.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на новой площадке тренеры специализированной детско-юношеской спортивной авторской школы олимпийского резерва А.В. Кожевникова проведут мастер-класс по игре в керлинг.

- Открытие светодиодной площадки позволит привлечь еще больше омичей к занятиям керлингом. Уверен, что новый спортивный объект будет пользоваться популярностью среди жителей и гостей нашего города», - сказал директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Алексей Фадин.

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