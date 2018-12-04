2018-12-04T12:51:31+03:00
Общество

За две недели гололеда 500 омичей получили травмы

Чаще всего жители города травмируют конечности
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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За две недели гололеда 500 омичей получили травмыЗа две недели гололеда 500 омичей получили травмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Омске увеличивается количество омичей, которые получили травмы из-за гололеда. По данным регионального Минздрава, за неделю с 19 по 25 ноября зарегистрировано 249 пострадавших. С 26 ноября по 2 декабря - еще 262 человека. Омичи получают травмы из-за гололеда и неочищенного снега.

Самые распространенные травмы у сибиряков – это переломы. Омичам советуют смотреть под ноги и обходить опасные места, а руки держать свободно.

После падения омичам советуют обратиться в круглосуточные больницы: городская поликлиника № 1 (ул. Карла Либкнехта, 3), городская больница № 3 (ул. Энергетиков, 19) и городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 (ул. Лизы Чайкиной, 7).

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