2018-12-04T10:58:20+03:00
Происшествия

В Омске пьяный работник СТО угнал авто клиента и попал в аварию

На него завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске работник СТО угнал автомобиль и попал на нем в авариюВ Омске работник СТО угнал автомобиль и попал на нем в авариюФото: Росгвардия по Омской области
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Автослесарь выпил и решил покататься на машине одного из клиентов, который оставил ее на ремонт. Мужчина сел в машину «Киа» и выехал в город. Нетрезвый омич ехал по улице Арнольда Нейбута, не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем.

Аварию увидели сотрудники Росгвардии, которые поспешили разобраться в ситуации. Они решили проверить документы, и у виновника аварии при себе не было ни документов на машину, ни прав. По счастливой случайности в машинах не было пассажиров, а водители не пострадали.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, виновника аварии передали в полицию. Там выяснилось, что 39-летний мужчина уже привлекался к ответственности за разбой. Сейчас на него возбудили уголовное дело за угон машины.

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