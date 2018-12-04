В Омске пьяный работник СТО угнал авто клиента и попал в аварию
Автослесарь выпил и решил покататься на машине одного из клиентов, который оставил ее на ремонт. Мужчина сел в машину «Киа» и выехал в город. Нетрезвый омич ехал по улице Арнольда Нейбута, не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем.
Аварию увидели сотрудники Росгвардии, которые поспешили разобраться в ситуации. Они решили проверить документы, и у виновника аварии при себе не было ни документов на машину, ни прав. По счастливой случайности в машинах не было пассажиров, а водители не пострадали.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, виновника аварии передали в полицию. Там выяснилось, что 39-летний мужчина уже привлекался к ответственности за разбой. Сейчас на него возбудили уголовное дело за угон машины.