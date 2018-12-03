2018-12-03T14:43:04+03:00
Общество

В Омских парках появились новые зимние аттракционы

Сегодня их испытали на прочность
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омских парках появились новые зимние аттракционыВ Омских парках появились новые зимние аттракционыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В парке имени 30-летия ВЛКСМ сегодня состоялся тестовый запуск нового зимнего аттракциона. Новый аттракцион называется «Бублик-Кросс». Как рассказали в пресс-службе департамента имущественных отношений, аттракцион представляет собой конструкцию с вращающимися по кругу «ватрушками».

В выходные специалисты готовили площадку для установки аттракциона – он расположится у главного входа в парк. Сегодня его испытали на прочность и отрегулировали скорость вращения. На новой карусели могут кататься взрослые и дети от трех лет.

Второй такой же аттракцион в ближайшее время установят в советском парке. Стоимость аттракциона составила около 600 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2018 году более 25000 предпринимателей Западной Сибири открыли расчетные счета в Сбербанке
Для чего нужна исполнительная надпись
В Омске с улицы Пушкина массово эвакуируют припаркованные автомобили
Житель Геленджика сделал из спичек портрет омского музыканта Егора Летова
Депутат Омского горсовета Путинцев назвал чиновников «маленькими гаденышами»
По Ленинградскому мосту пешеходам запретили ходить толпой
Стали известны результаты испытаний Комсомольского моста в Омске
Омичей зовут побывать в резиденции Снежной королевы
Из Омска уже вывезли 73 тысячи кубометров снега
«Росводоканал Омск» спишет пени абонентам, оплатившим долги до Нового года
Как не «пролететь», отстаивая свои права перед авиаперевозчиком
В Омске на улице загорелся автобус
В Омске заработал телеканал Деда Мороза
«Росводоканал Омск» провел совместный рейд с УФССП в Кировском округе
Омичи смогут увидеть на небе вспышку от запуска ракеты «Союз-ФГ»
В Омске ищут подростков, ворующих кофе из магазина
Омск вошел в пятерку самых холодных городов России
Кассира омского банка, укравшую со счетов 2,4 млн, отправили в колонию
Омич хотел подарить девушке букет и лишился денег с карты
В Омской области после схода составов полностью восстановлено движение поездов