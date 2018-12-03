2018-12-03T14:43:04+03:00
Общество

В Омских парках появились новые зимние аттракционы

Сегодня их испытали на прочность
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омских парках появились новые зимние аттракционыВ Омских парках появились новые зимние аттракционыФото: Евгения ГУСЕВА
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В парке имени 30-летия ВЛКСМ сегодня состоялся тестовый запуск нового зимнего аттракциона. Новый аттракцион называется «Бублик-Кросс». Как рассказали в пресс-службе департамента имущественных отношений, аттракцион представляет собой конструкцию с вращающимися по кругу «ватрушками».

В выходные специалисты готовили площадку для установки аттракциона – он расположится у главного входа в парк. Сегодня его испытали на прочность и отрегулировали скорость вращения. На новой карусели могут кататься взрослые и дети от трех лет.

Второй такой же аттракцион в ближайшее время установят в советском парке. Стоимость аттракциона составила около 600 тысяч рублей.

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