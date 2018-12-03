2018-12-04T07:49:05+03:00
Общество

Депутат Омского горсовета Путинцев назвал чиновников «маленькими гаденышами»

Законодатель негодовал во время обсуждения инвестиционного климата в городе
Анна МИКУЛА
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Фото: omskgorsovet.ruФото: omskgorsovet.ru
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Сегодняшнее заседание комитета по вопросам экономического развития и муниципальной собственности Омского горсовета получилось особенно оживленным. Депутаты, многих их которых проблема касается лично, обсуждали инвестиционный климат, а точнее его отсутствие в городе. Особенно горячился Виталий Путинцев.

- Самый главный враг инвестора - это чиновник среднего звена. Мэр и губернатор - это нормальные вменяемые люди. Они ничего не сделают плохого на показуху, хотя и к ним есть претензии. А вот этот маленький гаденыш в департаментах, который сидит, червяк, и делает свою подлую работу или не делает ее специально - это самый главный враг. Это касается, прежде всего, малого и среднего бизнеса, - цитирует «Омск-информ» Виталия Путинцева.

Председатель комитета Олег Афанасьев предложил коллеге высказываться аккуратнее, а вице-мэр Андрей Подгорбунских обиделся и попросил депутата извиниться. Но тот отказался, заявив, что не назвал имен, а просто обозначил проблему, о которой все знают.

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