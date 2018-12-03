Омск вошел в пятерку самых холодных городов России

3 Дек. 10:16 2018-12-03T10:16:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сервис путешествий OneTwoTrip провел анализ данных средней дневной температуры воздуха в пятидесяти крупных городов России. Аналитики сервиса провели исследование, в котором изучали температуру воздуха за осенние месяцы.

Самым холодным городом стал Томск, средняя дневная температура там составила 4,8 градуса. На втором месте оказались Пермь и Улан-Удэ, там это значение составило 5,3 градуса. На третьем места расположился Кемерово с температурой 5,8 градусов. Четвертое место заняли Екатеринбург, Красноярск и Киров – 5,9 градусов. А вот пятое место у Омска со средней температурой осенью в 5 градусов тепла.

Город с самой теплой осенью – это Сочи со средней температурой 19,7 градусов.