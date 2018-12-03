Кассира омского банка, укравшую со счетов 2,4 млн, отправили в колонию
Ее приговорили к 2 годам колонии
Сотрудница банка украла у клиентов 2,4 млн.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Завершился суд над 22-летней омичкой. Работая кассиром в одном из банков, она умудрилась снимать со счетов клиентов деньги. В общей сложности, пользуясь служебным положением, девушка похитила 2,4 млн рублей.
- Вину в совершении преступления женщина признала полностью, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В соответствии с судебным решением удовлетворены исковые требования представителя потерпевшего о взыскании с нее суммы причиненного ущерба.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.