2018-12-03T07:11:31+03:00
Общество

В Омской области мужчину убило березой спиленной его родственниками

Следователи проводят проверку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области мужчину убило березой спиленной его родственникамиВ Омской области мужчину убило березой спиленной его родственникамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Молодой мужчина из деревни Миролюбовка Москаленского района погиб от рук своих родственников. Они все вместе пошли в лес, чтобы заготовить дрова для отопления. Мужчина был занят спиливанием одного дерева, его родственники пилили другое. Береза, которой занимались родственники, неожиданно упала прямо на него.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, мужчина от полученных травм скончался на месте. Родственники вызвали скорую, но приехавшие медики уже ничем не могли помочь.

Сейчас в следственном комитете проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства гибели 21-летнего мужчины.

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