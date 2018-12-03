2018-12-03T07:11:31+03:00
Общество

В Омской области мужчину убило березой спиленной его родственниками

Следователи проводят проверку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области мужчину убило березой спиленной его родственникамиВ Омской области мужчину убило березой спиленной его родственникамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Молодой мужчина из деревни Миролюбовка Москаленского района погиб от рук своих родственников. Они все вместе пошли в лес, чтобы заготовить дрова для отопления. Мужчина был занят спиливанием одного дерева, его родственники пилили другое. Береза, которой занимались родственники, неожиданно упала прямо на него.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, мужчина от полученных травм скончался на месте. Родственники вызвали скорую, но приехавшие медики уже ничем не могли помочь.

Сейчас в следственном комитете проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства гибели 21-летнего мужчины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Ложкин - о ротациях в команде омского губернатора: Это сигнал - у чиновников мало времени на выполнение задач
В Омске поймали преступника, находившегося в федеральном розыске за наркотики
В Омске утвердили тарифы на проезд в маршрутках
Жителям Омска придется покупать мусорные контейнеры за свой счет
В Омске почти в три раза увеличилось число школ, где введен карантин
Политолог прокомментировал отставки и назначения в омском правительстве
В Омске новый автобус «ПАЗ» попал в аварию
В Омске пенсионерка, услышавшая рекламу по радио, потеряла из-за нее 300 тысяч
ПРОГРАММА новогодних и рождественских мероприятий декабрь 2018 – январь 2019 года
Новый детский канал Nicktoons появился у юных омичей
Транспортники объяснили, почему ставят новые «Газели» в Омске на непопулярные маршруты
Сбербанк и компания «Омск РТС» запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте