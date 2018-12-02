2018-12-02T20:55:08+03:00
Общество

В омском муниципальном предприятии были массовые увольнения

Людям пришлось уйти после смены руководства
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/mnedomskФото: vk.com/mnedomsk
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Серьезные изменения произошли в организации «Муниципальная недвижимость», курируемом горадминистрацией. Напомним, его собираются объединять с «Центром недвижимости, дизайна и рекламы».

А накануне с предприятия уволилась большая часть сотрудников. Это объясняют сменой руководства.

- В связи со сменой руководства нашего предприятия часть коллектива приняла решение уволиться. Многие отделы, в том числе отдел аренды ушел в полном составе, - говорится в сообщении, размещенном в паблике организации в соцсети. - Просим отнестись с пониманием к тому, что какое-то время предприятие не будет функционировать в прежнем режиме: на арендаторах эта ситуация не должна никак отразиться. Мы были с вами 11,5 лет, и это время для всех нас было замечательным! Надеемся, что после нашего ухода новое руководство сделает наше предприятие только лучше!

По всем вопросам предлагают обращаться по телефону 311-888.

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