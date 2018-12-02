Приезжий познакомился с омичом на уборке овощей, а потом украл у него шубу

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-02T09:56:33+03:00

Обманутый купился на слишком выгодные условия, которые ему предложил мошенник

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Житель Хакасии приехал в Омск на заработки - в нашем регионе он занимался убокой овощей. Там он познакомился с 22-летним омичом. Общение с «коллегой» навело приезжего на мысль, что промысел пора менять - на более выгодный, как ему тогда показалось.

Новоиспеченный приятель рассказал гостю города, что его жена собирается обновить гардероб. Тот рассказал, что слышал о выгодной акции - можно обменять старую шубу на новую снебольшой доплатой.

Ничего не подозревающего заботливого мужа пригласили прийти на левобережную оптовку. Там аферист взял у него шубу и зашел в один из павильонов - якобы, для обмена вещи. Когда, стало понятно, что новый друг не вышел.

- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что гражданин, схожий с подозреваемым, покинул магазин через запасной выход и уехал на такси, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Описанная потерпевшим шуба некоторое время спустя была обнаружена в одном из городских ломбардов. В настоящее время полицейские принимают меры по изъятию имущества.