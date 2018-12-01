2018-12-01T15:10:47+03:00
Происшествия

В Омске механик СТО продал машину клиентки, заявив покупателю, что хозяйка мертва

Но его быстро задержали
Андрей МУХИН
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Эту иномарку механик продал за 75 тысяч.Эту иномарку механик продал за 75 тысяч.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омичка и не думала, чем закончится обычный визит в автосервис. У девушки на иномарке "Субару" начались неполадки с фарами. Она обратилась в СТО в районе Окружной дороги. Автомеханик согласился отремонтировать машину за 7 100 рублей. Часть денег омичка перевела ему на карту, другую - отдала наличкой. Однако позже работник сервиса потребовал еще 2 300.

Клиентка перевела ему деньги на карточку. После этого она поехала в автомастерскую, которая оказалась запертой. Свою машину сибирячка так и не нашла, механик на звонки не отвечал. Тогда она обратилась в полицию. Арендатор помещения, в котором находилось СТО, предоставил силовикам данные механика. Полиция задержала мужчину у себя дома.

– Подозреваемый продал скупщику иномарку за 75 000 рублей и убедил покупателя, что хозяйка авто скончалась, - уточняют подробности преступления в пресс-службе УМВД по Омской области. - Спустя сутки скупщик попытался выставить машину на продажу, однако при проверке она была обозначена как стоящая на розыскном учете.

На механика автосервиса завели сразу два уголовных дела - за кражу и мошенничество.

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