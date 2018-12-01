В Омске механик СТО продал машину клиентки, заявив покупателю, что хозяйка мертва

СЕГОДНЯ 15:10 2018-12-01T15:10:47+03:00

Эту иномарку механик продал за 75 тысяч. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Омичка и не думала, чем закончится обычный визит в автосервис. У девушки на иномарке "Субару" начались неполадки с фарами. Она обратилась в СТО в районе Окружной дороги. Автомеханик согласился отремонтировать машину за 7 100 рублей. Часть денег омичка перевела ему на карту, другую - отдала наличкой. Однако позже работник сервиса потребовал еще 2 300.

Клиентка перевела ему деньги на карточку. После этого она поехала в автомастерскую, которая оказалась запертой. Свою машину сибирячка так и не нашла, механик на звонки не отвечал. Тогда она обратилась в полицию. Арендатор помещения, в котором находилось СТО, предоставил силовикам данные механика. Полиция задержала мужчину у себя дома.

– Подозреваемый продал скупщику иномарку за 75 000 рублей и убедил покупателя, что хозяйка авто скончалась, - уточняют подробности преступления в пресс-службе УМВД по Омской области. - Спустя сутки скупщик попытался выставить машину на продажу, однако при проверке она была обозначена как стоящая на розыскном учете.

На механика автосервиса завели сразу два уголовных дела - за кражу и мошенничество.