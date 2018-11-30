В Омской области на железной дороге за год погибло 17 человек

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-30T10:34:58+03:00

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В Омской области подвели итоги по количеству нарушителей на железной дороге. Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России, с начала года омичам и жителя области выписали больше 2 тысяч штрафов за переход железной дороги в неположенном месте. К сожалению, такие нарушения приводят и к трагедиям.

За десять месяцев этого года на железной дороге в нашем регионе погибло 17 человек, один из них ребенок. Травмы получили 30 человек. Полицейские проводят много профилактических бесед с нарушителями, но многие из них повторно переходят пути в неположенных местах. Как отмечают в ведомстве, молодые люди часто переходят дорогу в наушниках и поэтому не слышат сигналов поезда.