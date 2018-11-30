2018-11-30T09:47:02+03:00
Происшествия

В Омске задержали оптового наркозакладчика

На мужчину завели три уголовных дела
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске задержали оптового наркозакладчикаВ Омске задержали оптового наркозакладчикаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

В Октябрьском округе на улице 4-ая Транспортная задержали наркокурьера, который делал закладки. 28-летний мужчина работал закладчиком в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, сибиряка задержали с поличным. У него при себе имелось около 8 г амфетамина и 10 г гашиша. Полицейские также изъяли наркотики у него из гаража и из закладки, которую омич оборудовал. Там было еще больше видов наркотиков: 125 г амфетамина, 22 г синтетического наркосредства МДМА, свыше 70 г гашиша и 27 г марихуаны.

На задержанного сейчас завели три уголовных дела, сейчас выясняются его сообщники и устанавливаются личности владельцев интерне-магазина, с которыми преступник общался по телефону.

Задержан оптовый курьер-закладчик наркотиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Реализацию инвестпрограммы «Омскэнерго» высоко оценили на Межотраслевом совете при Губернаторе
Подписку на смартфон можно оформить в МТС
Вице-губернатор заявила, что тариф на вывоз мусора в Омске увеличится
В Омской области на железной дороге за год погибло 17 человек
Последний снегопад в Омске побил рекорд по количеству осадков в сутки
В Омске «Камаз» с поднятым кузовом застрял под метромостом
Сбербанк и объединенная компания Связной | Евросеть запускают сервис мгновенных переводов
В Омске прошел V областной фестиваль «От матери – к дочери»
Будущие омские педагоги качают больше студентов других вузов
В Омске качок заказал препараты для мышц, а получил судимость
Омичка отсудила 130 тысяч за наезд автобуса
Омичка, забывшая заплатить налоги с 12 проданных квартир, пойдет под суд
В омском минобре объяснили отмену компенсаций семейного образования
Движение из Омска в Казахстан открыто
С нового года из Омска отменят прямой рейс в Санкт-Петербург
В Омске из-за пожара эвакуировали супермаркет
Омичи заплатят 11 млн за расчет за проезд бесконтактной картой
Главного омского судебного пристава, подозреваемого во взятке, арестовали
Омичка, которая пропала после поездки в такси, нашлась
Из-за метели закрыто движение из Омска в Казахстан
В Омске вывели дорожную технику для очистки улиц от снега
Комсомольский мост в Омске перекроют вечером 1 декабря
Из Омска открыли новые авиарейсы
«Росводоканал Омск» подключает новых абонентов
В Омской области в своем доме насмерть замерзли две сестры