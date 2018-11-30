В Омске задержали оптового наркозакладчика

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-30T09:47:02+03:00

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В Октябрьском округе на улице 4-ая Транспортная задержали наркокурьера, который делал закладки. 28-летний мужчина работал закладчиком в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, сибиряка задержали с поличным. У него при себе имелось около 8 г амфетамина и 10 г гашиша. Полицейские также изъяли наркотики у него из гаража и из закладки, которую омич оборудовал. Там было еще больше видов наркотиков: 125 г амфетамина, 22 г синтетического наркосредства МДМА, свыше 70 г гашиша и 27 г марихуаны.

На задержанного сейчас завели три уголовных дела, сейчас выясняются его сообщники и устанавливаются личности владельцев интерне-магазина, с которыми преступник общался по телефону.