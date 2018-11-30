2018-11-30T09:29:41+03:00
Происшествия

В Омске «Камаз» с поднятым кузовом застрял под метромостом

Машина вывозила снег с улиц города [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске «Камаз» с поднятым кузовом застрял под метромостомВ Омске «Камаз» с поднятым кузовом застрял под метромостомФото: vk.com
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Омичи в социальных сетях поделились фотографией застрявшего под метромостом «Камаза». Он вывозил из города снег, устраняя последствия вчерашнего снегопада.

Необычное происшествие случилось сегодня утром. Очевидцы предполагают, что водитель грузовой машины решил сгрузить снег в реку, но когда отъезжал, забыл опустить кузов. «Камаз» зацепился поднятым кузовом за мост, водительская кабина поднялась в воздух. Как оттуда выбирался шофер, пока неизвестно. Не сообщается и о состоянии здоровья водителя.

В комментариях омичи сочувствуют водителю и смеются над его невнимательностью.

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