Омичка, забывшая заплатить налоги с 12 проданных квартир, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 08:01 2018-11-30T08:01:01+03:00

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Предпринимательница из Омска, которая находилась на упрощенной системе налогообложения, продавала квартиры. Их в ее распоряжении было 12 штук. Общий доход от их реализации составил 26 миллионов рублей. Однако налоги предпринимательница заплатить забыла.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, омичка не отразила доход от продажи квартир в своих налоговых декларациях и задолжала государству больше 1,5 миллиона рублей.

На женщину завели уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица в крупном размере». Сейчас на ее дом и участок наложен арест для возмещения причиненного ущерба . Уголовное дело женщины передано в суд.