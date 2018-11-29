2018-11-29T12:03:28+03:00
Происшествия

В Омской области в своем доме насмерть замерзли две сестры

Тревогу забили соседи женщин
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области в собственном доме насмерть замерзли сестрыВ Омской области в собственном доме насмерть замерзли сестрыФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В селе Екатеринском, которое находится в Тарском районе, местные жители забеспокоились о судьбе своих соседей. Сельчане сообщили участковому, что дорожку к дому, где живут две сестры, полностью засыпало снегом. А в доме уже давно не топится печь.

Полицейский пришел в дом и обнаружил там два трупа сестер. Им было 55 и 59 лет. Старшая была парализована, а младшая за ней ухаживала. По предварительной версии, у младшей сестры случился сердечный приступ. А парализованная женщина не смогла прийти к ней на помощь - она не могла передвигаться. Об этом сообщают в следственном комитете.

Следователям еще предстоит установить истинную причину смерти сибирячек.

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