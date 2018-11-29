2018-11-29T10:48:54+03:00
Общество

Омские школьники получат 186 миллионов на учебники

Новые книги получат 214 тысяч человек
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омские школьники получат 186 миллионов на учебникиОмские школьники получат 186 миллионов на учебникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сегодняшнем заседании законодательного собрания Омской области депутаты приняли поправки, касающиеся распределения средств в бюджете. Например, были отменены компенсации на семейное образование. Теперь семьям придется выбирать – идти в обычную школу или платить за частную школу и репетиторов самостоятельно, сообщают в министерстве образования.

Эти средства решили выделить на новые учебники для школьников Омска и области. Пособия, прописи и рабочие тетради смогут получить 214 тысяч школьников.

Также депутаты решили выделить дополнительные деньги для премий педагогам за подготовку к итоговой аттестации в 9 классе, сейчас педагогов премируют только за подготовку к ЕГЭ.

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