В Омске озвучили тариф на капремонт в 2019 году

СЕГОДНЯ 05:36 2018-11-29T05:36:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, каким будет капитальный ремонт в Омской области на следующий год. На данный момент жители платят 6 рублей 70 копеек с квадратного метра жилья. Как выяснилось накануне, эта цифра не изменится в 2019 году. Омичи продолжат платить по 6 рублей 70 копеек. Тариф останется прежним.

– Уже точно известно, что в большинстве регионов взнос повысится, в том числе у наших соседей: в Новосибирской, Свердловской, Томской областях, Красноярском крае, Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), - сказал и.о. директора регионального фонда капремонта в Омской области Олег Еременко «Домашней газете». - В нашем регионе минимальный размер взноса (б рублей 70 копеек за квадратный метр) в 2019 году останется неизменным.

Отметим, что программа капремонта в Омской области проходит крайне медленно и некачественно. Из-за этого у жителей к Фонду много вопросов. А руководители в ведомстве меняются чуть ли не каждый год.