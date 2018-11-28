В Омске трамвай сошел с рельсов

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-28T14:23:29+03:00

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В Омске трамвай под номером 4 сошел с рельсов. Все случилось предположительно в Амурском поселке. Очевидцы выложили видео, там трамвай собирается эвакуировать специальная техника. Почему произошла авария пока неизвестно, однако из-за происшествия трамваи, которые ходят в этом же районе, не могут проехать дальше.

На ролике можно заметить, что позади попавшего в аварию трамвая стоит еще один под номером 9 и ждет проезда.

Очевидцы не сообщают о том, пострадал ли кто-то из пассажиров во время происшествия . Некоторые предполагают, что машина на что-то наехал.