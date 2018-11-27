В Омске на мусорном полигоне «Камаз» насмерть сбил женщину
Ее личность сейчас устанавливается
На мусорном полигоне в Омске «Камаз» насмерть сбил женщинуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня с утра на мусорном полигоне, который расположен на Черлакском тракте, 12 «Камаз» сбил женщину. 34-летний водитель «Камаза» сгружал мусор на полигоне. Он двигался назад и не заметил женщину, которая оказалась под его колесами. Женщина получила множественные травмы. Ее личность сейчас устанавливают полицейские.
Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, от полученных травм женщина скончалась на месте еще до приезда медиков на место аварии.
Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.