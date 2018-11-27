2018-11-27T09:35:33+03:00
Общество

Подростка, отжимавшего тряпки в омской столовой детям в чай, переведут в другую школу

Сейчас он находится в реабилитационном центре
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Подростка, который отжимал грязные тряпки в чай в омской столовой, переведут в другую школуПодростка, который отжимал грязные тряпки в чай в омской столовой, переведут в другую школуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Девочка, видео с которой облетело все соцсети, вернулась к обычной школьной жизни. Напомним, что в Марьяновской школе №1 подростки протирали столы и люстры, а потом выживали грязные тряпки детям в чай и еду. Весь процесс они сняли на видео, где смеялись и веселились. Сняли они третьеклассницу Машу, которой досталась порция еды с грязью.

Как рассказала нам мама девочки, Маша уже вернулась к учебе. Там одноклассники все время напоминают ей о злополучном видео. Школьница до сих пор тяжело переживает случившееся. Родители поведут ее к психологу.

Кстати, подростков пообещали наказать. Один из них находится сейчас в реабилитационном центре в Одесском районе. После возвращения мальчика переведут в другую школу.

Столовая в Марьяновской школе.

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