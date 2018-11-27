Заставляли мыть унитазы и есть половую тряпку: Зэки омской колонии снова жалуются на пытки

СЕГОДНЯ 08:45 2018-11-27T08:45:49+03:00

Омские заключенные жалуются уже не в первый раз. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Шумиха вокруг омских тюрем не продолжает прекращаться. Чуть больше месяца прошло со скандала в ИК-6. Напомним, что ее заключенные устроили бунт. Кто-то даже вывесил из окна плакат "Спасите!". В итоге в колонию приезжали несколько комиссий, которые так ничего и не нашли. Дело замяли.

Теперь на пытки пожаловались уже сидельцы колонии №3. Они рассказали обо всех ужасах режима. По словам заключенных, сразу после поступления в тюрьму почти каждого из них ломали. На жаргоне сидельцев это означает моральное и физическое подавление. Вновь прибывших избивали и всячески унижали.

Освободившиеся заключенные рассказали "Новой газете", что администрация заставляла их мыть унитазы, и снимала это не телефон. Тот, кто не выполнял требований начальников и сотрудничавших с руководством, должен был есть половую тряпку. За этим наблюдаали другие заключенные. У многих отбирали передачки из дома, кому-то угрожали изнасилованием.

По словам экс-сидельцев ИК-3, режим колонии больше похож на пытки. Некоторые после освобождении отправились в следственный комитет писать заявление с требованием завести уголовное дело. О реакции силовиков пока ничего неизвестно.