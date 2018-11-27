В Омске капитан теплохода похитил 30 тонн дизеля

СЕГОДНЯ 07:51 2018-11-27T07:51:33+03:00

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Крупное хищение раскрыли сотрудники транспортной полиции. Силовикам стало известно, что 56-летний капитан одного из речных судов еще осенью решился на аферу. Он договорился со знакомым, что за деньги сольет ему 30 тонн дизельного топлива со своего теплохода. Операцию по хищению горючего они благополучно провели вдали от города, чтобы никто их не заметил.

Однако избежать ответственности речнику не удалось. На его след вышли силовики. На него уже завели уголовное дело.

- Сумма ущерба, нанесенного собственнику, превысила 1,2 млн. рублей. Сейчас капитану предъявлено обвинение в «растрате, совершенной в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), - уточнили подробности в пресс-службе транспортной полиции.

Предприимчивому капитану грозит серьезный срок.