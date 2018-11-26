Пьяный омич сбил ребенка на переходе

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-26T11:23:19+03:00

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Накануне вечером 44-летний водитель на «Ниве» ехал по улице Гуртьева в сторону улицы Новосортировочная. В районе дома №1 он не справился с управлением и влетел в дорожный знак.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель был пьян. В аварии пострадала пятилетняя девочка, она оказалась под колесами автомобиля. Ребенку чудом удалось выжить и отделаться легкими ушибами, ее уже отпустили домой из больницы.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. На водителя возбудили административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющего права управления транспортными средствами».