В тройном ДТП под Омском пострадали четверо

СЕГОДНЯ 09:57 2018-11-26T09:57:22+03:00

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В минувшие выходные в Тюкалинске случилась тройная авария. В районе дома № 77 по улице Марацевича 21-летний водитель на «Тойоте» не справился с управлением и выехал на встречку. Там в этот момент находились два автомобиля «Тойота» и «Мазда». Водитель сначала столкнулся с одной машиной, а потом и с другой.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в аварии пострадали пассажиры в салоне 21-летнего водителя – две женщины, которым 33 и 60 лет. Также в больницу увезли 18-летних водителя другой «Тойоты» и его пассажирку.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства.