В тройном ДТП под Омском пострадали четверо
Их с травмами увезли в больницу
В Омской области произошло тройное ДТПФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В минувшие выходные в Тюкалинске случилась тройная авария. В районе дома № 77 по улице Марацевича 21-летний водитель на «Тойоте» не справился с управлением и выехал на встречку. Там в этот момент находились два автомобиля «Тойота» и «Мазда». Водитель сначала столкнулся с одной машиной, а потом и с другой.
Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в аварии пострадали пассажиры в салоне 21-летнего водителя – две женщины, которым 33 и 60 лет. Также в больницу увезли 18-летних водителя другой «Тойоты» и его пассажирку.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства.