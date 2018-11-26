СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-26T09:22:02+03:00

В Омске чаще всего подделывают пятитысячные купюры Фото: Мария ЛЕНЦ

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За 2018 год в Омской области обнаружили 131 поддельную купюру, больше половины из которых – номиналом 5 тысяч рублей. Их обнаружили 69 штук. 53 купюры – номиналом тысяча рублей и всего восемь банкнот номиналом 500 рублей. Такие данные рассказали в омском отделении Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Мелкие купюры подделывают очень редко, за текущий год в банке обнаружили всего одну такую купюру в 100 рублей.

Все подделанные пятитысячные банкноты имитировали настоящие образца 1997 года, выпущенные в 2006 году. Те, которые выпустили позднее, в 2010 году подделывать уже сложнее.

В Центробанке просят внимательнее относиться к деньгам образца 1997 года – проверять водяные знаки и микроперфорацию. Также нужно смотреть на наличие появляющихся и исчезающих изображений.