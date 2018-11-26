2018-11-26T07:44:32+03:00
Происшествия

В центре Омска машина Яндекс-такси влетела в переход

Троих пострадавших увезли в больницу [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В центре Омска машина такси влетела в переходВ центре Омска машина такси влетела в переходФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария с участием машины «Яндекс Такси» произошла сегодня утром около пяти часов. 23-летний водитель такси ехал по улице Красный Путь в направлении улицы Ленина. Прямо возле подземного перехода у Министерства экономики он не справился с управлением и влетел в подземный переход. Машина повреждена, у нее сильно помят капот.

Передняя часть машины сильно повреждена Фото: vk.com

Передняя часть машины сильно поврежденаФото: vk.com

В машине в момент аварии находились пассажиры – 23-летний мужчина и 19-летняя девушка. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель и оба пассажира с травмами доставили в больницу. Как сообщили очевидцы, они были не пристегнуты, у них травмы головы.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

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