В центре Омска машина Яндекс-такси влетела в переход
Авария с участием машины «Яндекс Такси» произошла сегодня утром около пяти часов. 23-летний водитель такси ехал по улице Красный Путь в направлении улицы Ленина. Прямо возле подземного перехода у Министерства экономики он не справился с управлением и влетел в подземный переход. Машина повреждена, у нее сильно помят капот.
Передняя часть машины сильно поврежденаФото: vk.com
В машине в момент аварии находились пассажиры – 23-летний мужчина и 19-летняя девушка. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель и оба пассажира с травмами доставили в больницу. Как сообщили очевидцы, они были не пристегнуты, у них травмы головы.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.