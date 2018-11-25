В Омске ищут подростка в оранжевой куртке

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-25T12:14:24+03:00

Он ушел от опекунов в Кировском округе

Изменить размер текста: A A

В субботу днем 15-летний подросток ушел из дома своих опекунов на Левом Берегу и до сих пор не вернулся. Как сообщили в пресс-службе полиции, сейчас подростка ищут по всему городу.

Александру Антонову 15 лет, его рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы русые. Родители не знают куда и почему он мог уйти.

Школьник был одет в оранжевую куртку, синие джинсы, черные кроссовки и черную вязаную шапку. Сейчас полицейские опрашивают знакомых и друзей мальчика, проверяют круглосуточные заведения и вокзалы города.

Все, кто что-то знает о местонахождении подростка просят позвонить по телефону 02 или 79-22-02.