В Омске ищут подростка в оранжевой куртке
Он ушел от опекунов в Кировском округе
В Омске ищут пропавшего подростка в оранжевой курткеФото: Олег ЗОЛОТО
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В субботу днем 15-летний подросток ушел из дома своих опекунов на Левом Берегу и до сих пор не вернулся. Как сообщили в пресс-службе полиции, сейчас подростка ищут по всему городу.
Александру Антонову 15 лет, его рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы русые. Родители не знают куда и почему он мог уйти.
Школьник был одет в оранжевую куртку, синие джинсы, черные кроссовки и черную вязаную шапку. Сейчас полицейские опрашивают знакомых и друзей мальчика, проверяют круглосуточные заведения и вокзалы города.
Все, кто что-то знает о местонахождении подростка просят позвонить по телефону 02 или 79-22-02.