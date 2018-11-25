2018-11-25T07:56:10+03:00
Общество

Омич ночью упал с моста во время прогулки

Сейчас с травмами находится в больнице
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич упал с моста во время прогулкиОмич упал с моста во время прогулкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня ночью чудом удалось избежать трагедии на мосту им. 60 лет ВЛКСМ, который находится у телецентра. 44-летний житель Кировского округа этой ночью решил погулять по мосту. Уже завершая прогулку омич неудачно поскользнулся и упал с моста, сообщает пресс-служба омской полиции.

Мужчина получил множественные травмы, однако остался жив. Полицейские, выехавшие на место происшествия, рассказали, что мужчина во время падения находился на техническом этаже моста. Зачем в ночное время ему понадобилось гулять именно там, еще предстоит выяснить, а пока полицейские проводят проверку.

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