Омичка хотела заработать на сдаче квартиры, но лишилась всех денег

СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-24T11:51:44+03:00

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54-летняя жительница Октябрьского округа разместила в интернете объявление о сдаче в аренду квартиры.

«Клиенты» нашлись почти сразу. При этом откликнувшийся на объявление сообщил, что готов заплатить за жилье за два года вперед. Правда, посетовал, что сделать это сможет только дистанционно. Якобы, для того, чтобы перевести владелице квартиры необходимую сумму, преступник попросил пин-код от ее банковской карты. На радостях омичка назвала аферисту цифры, которые он просил.

- Когда со счета пропали все накопления - 140 000 рублей - женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Установлено, что звонок от злоумышленника поступил из Москвы. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.