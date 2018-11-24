2018-11-24T11:06:01+03:00
Общество

В Омске вандалы вырубили хвойную алею у аграрного университета

При этом часть загубленных деревьев просто бросили на месте
Анна МИКУЛА
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Фото: Андрей Чижов (omskinform.ru)Фото: Андрей Чижов (omskinform.ru)
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Неприятное происшествие случилось накануне, 23 ноября, вечером. Не установленные пока злоумышленники вырубили хвойную аллею возле аграрного университета. Часть деревьев вандалы, видимо, просто не успели забрать с собой и побросали их на месте.

Как сообщает «Омск-информ», хулиганы вырубили от 8 до 10 молодых елочек и сосен неподалеку от главного корпуса Омского ГАУ, а также на главной аллее университета. Также известно, что деревья высаживали студенты вуза, а ухаживали за саженцами все жители окрестных домов.

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