В Омске вандалы вырубили хвойную алею у аграрного университета
При этом часть загубленных деревьев просто бросили на месте
Фото: Андрей Чижов (omskinform.ru)
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Неприятное происшествие случилось накануне, 23 ноября, вечером. Не установленные пока злоумышленники вырубили хвойную аллею возле аграрного университета. Часть деревьев вандалы, видимо, просто не успели забрать с собой и побросали их на месте.
Как сообщает «Омск-информ», хулиганы вырубили от 8 до 10 молодых елочек и сосен неподалеку от главного корпуса Омского ГАУ, а также на главной аллее университета. Также известно, что деревья высаживали студенты вуза, а ухаживали за саженцами все жители окрестных домов.