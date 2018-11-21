Омич с крупной суммой денег вышел из вагона в Уссурийске и пропал

СЕГОДНЯ 06:58 2018-11-21T06:58:28+03:00

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На Дальнем Востоке пропал сибиряк. Сергей Пушкин уехал из Омска на поезде Москва-Владивосток. Он поехал на Дальний Восток за новой машиной, поэтому с собой у него была крупная сумма денег в долларах и рублях. Как сообщают в дальневосточном управлении на транспорте МВД России, в Уссурийске 57-летний мужчина вышел из вагона поезда и пропал.

Приметы пропавшего: на вид 38-43 года, рост 160-176 см, лицо овальное, глаза голубые, брови густые, волос волнистый средней длины, уши оттопырены, возможно, носит усы. Уезжая из Омска, он был одет в коричневую кожаную куртку с подстежкой из натурального меха, черные джинсы, в коричневые кожаную шапку и ботинки.

При себе у мужчины была сумка, в ней были клетчатые рубашки, свитера, много аудиокассет. Поисками омича занимается полиция в Уссурийске. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обращаться по адресу по телефонам 8(4234) 32-24-02, 8(4234) 38-09-36, 8-924-247-88-49.