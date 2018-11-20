Больше 17 тысяч омичей проголосовали за имя для аэропорта

20 Нояб. 19:29 2018-11-20T19:31:05+03:00

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Продолжается голосование за новое имя для омского аэропорта в рамках проекта Общественной палаты "Великие имена России". Жители выбирают из трех вариантов - Михаил Ульянов, Андрей Туполев и Дмитрий Карбышев. Пока последний убедительно лидирует с 7 тысячами голосов. Всего же к этому моменту свое мнение высказали более 17 тысяч омичей. Помимо телефонов горячей линии, соцсетей и сайта великиеимена.рф проголосовать теперь можно и на специальный стойках, где стоят волонтеры. Одна из таких появилась на железнодорожном вокзале. Опросы жителей, отметим, проводят члены общественной организации «Волонтеры Победы».

- Я приехал на железнодорожный вокзал проводить родственников и увидел общественников, которые предложили проголосовать за одну из кандидатур для присвоения Омскому аэропорту, - рассказал студент колледжа транспортного строительства Александр Сизов. - Собирался проголосовать на сайте, но сегодня появилась возможность высказать свое мнение, заполнив анкету. На мой взгляд, наиболее достойный – генерал Дмитрий Карбышев. Это символ мужества и стойкости духа.

Голосование продолжится до 30 ноября. Специальные стойки с общественниками проводящими опросы будут работать по всему городу. Все данные они передают на сайт Великиеимена.рф, где информация обновляется в ежедневном режиме.

- Голосуют как молодые люди, так и представители среднего и старшего возрастов, - рассказала общественница Элина Родюга. – На железнодорожном вокзале люди ждут приезда родных и близких, поэтому находят несколько минут для голосования. Молодежь нередко сообщает знакомым о голосовании, так что количество голосов за каждого кандидата, уверена, будет стремительно увеличиваться.

Фамилии победителей конкурса «Великие имена России» будут оглашены 5 декабря 2018 года.