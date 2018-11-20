2018-11-20T15:08:04+03:00
Происшествия

На трассе под Омском разбились сразу 4 машины

О пострадавших пока неизвестно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На трассе под Омском разбились сразу 4 машиныНа трассе под Омском разбились сразу 4 машиныФото: vk.com
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В соцсетях очевидцы сообщают о массовой аварии, которая произошла на трассе под Омском. Очевидец аварии разместил видео и сообщил, что на трассе Омск-Калачинск на скользкой дороге в аварию попали сразу четыре машины.

О пострадавших ничего не сообщается, однако по фото и видео можно заметить, что некоторые машины очень сильно повреждены. Например, в кювете оказался тяжелый «Камаз», остальные машины разбросало по обочине дороги. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

В Госавтоинспекции сегодня уже предупреждали омичей об опасности на дороге. В Омске и области установилась теплая и снежная погода, что приводит к многочисленным авариям, если не проявлять осторожность.

Авария под Омском.

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