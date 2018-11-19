На Юбилейном мосту повесили банер в честь Егора Летова

СЕГОДНЯ 14:29 2018-11-19T14:30:28+03:00

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Сегодня, 18 ноября, на Юбилейном мосту появился баннер - он ничего не рекламирует. На черном фоне белыми буквами написано «Все летит по плану». Видимо, это лозунг, который активисты придумали в честь аэропорта имени Летова. К сожалению, это уже ни на что не повлияет - проголосовать за этого кандидата уже не получится. Омский музыкант, скончавшийся 10 лет назад, не попал в финальный список имен, которыми могут назвать омский аэропорт.

Тем временем, омичи могут выбрать одного из трех кандидатов - авиаконструктора Андрея Туполева, генерала Дмитрия Карбышева и актера Михаила Ульянова. Проголосовать на сайте «Великие имена России» можно до 30 ноября. 5 декабра после подсчета результатов объявят имя победителя.

Напомним, в Омске проект осуществляется при поддержке региональной Общественной палаты.