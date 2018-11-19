2018-11-19T13:52:26+03:00
Происшествия

В Омской области судебный пристав спас человека из горящей машины

Также он спас вещи водителя из багажника
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области судебный пристав спас человека из горящей машиныВ Омской области судебный пристав спас человека из горящей машиныФото: Александр КОЦ
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На трассе в Исилькульском районе загорелась машина ВАЗ-21124, в ней находился водитель. Судебный пристав Николай Алешин по счастливой случайности проезжал.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, их сотрудник не растерялся. Он остановился, подбежал к машине, где из капота валил густой дым. Все было охвачено огнем. Мужчина стал вытаскивать водителя, который уже был без сознания.

Шофер пришел в чувства и сразу сказал приставу, что в багажнике у него находятся ценные вещи. Пристав вытащил и их, после чего вызвал МЧС.

Пристав пытался потушить пожар собственными силами, но огонь разгорелся слишком сильно. Еще до приезда спасателей, машина полностью выгорела, водитель не пострадал.

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