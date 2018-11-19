Боец Кадыров из Омска завоевал «бронзу» на чемпионате мира по ММА

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-19T13:20:04+03:00

Для второкурсника СибГУФКа это были первые соревнования такого уровня

Изменить размер текста: A A

В Бахрейне завершились соревнования, в которых принимали участие бойцы смешанного стиля из 52-х стран.

- Впервые чемпионат прошел в объединенном формате под эгидой двух мировых федераций: IMMAF и WMMAA. Российская команда заняла первое место и среди взрослых, и среди юниоров. Одним из триумфаторов первенства мира стал омский спортсмен Данияр Кадыров. Второкурсник СибГУФКа выступал в возрастной категории «18-20 лет» и стал обладателем бронзовой награды в весе 70,3 кг, - сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Всего на счету россиян-юниоров оказалось 8 медалей, в том числе и 5 золотых. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Эльбек Алышов (до 65,8 кг), Резуан Хотов (до 70,3 кг), Магомедхабиб Умаров (до 83,9 кг), Игорь Глазков (до 93 кг) и Шамсудин Махмудов (свыше 93 кг).

Среди взрослых чемпионами мира стали Руслан Сатиев (до 56,7 кг), Шарапудин Магомедов (до 61,2 кг), Ислам Багомедов (до 77,1 кг), Джамал Меджидов (до 84 кг) и Магомед Шахрудинов (до 93 кг).