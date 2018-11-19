В Омске за выходные дорожники вывезли 3 тысячи кубов снега

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-19T12:08:30+03:00

В Омске за выходные дорожники вывезли из города больше 3 тысяч кубов снега Фото: Евгения ГУСЕВА

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Минувшие выходные в Омске выдались снежными. В администрации города сообщили, что выходные из города вывезли 3272 кубометра снега. Для того, чтобы улицы были чистые дорожники израсходовали 1615 тонн песко-соляной смеси.

Снег вывозили 463 машины, было задействовано 426 рабочих. По словам начальника контрольно-диспетчерской службы «Управления Омска:

- Очищены 993 остановки, 1173 пешеходных перехода и 39 островков безопасности. Сегодня работы планируется продолжить по улицам Конева, Химиков, Нефтезаводской, Масленникова, Транссибирской, Думской, 10 лет Октября, Гагарина, а также на бульварах и в скверах, - рассказал чиновник.

Коммунальщики отмечают, что в основном работы по уборке улиц от снега они проводят ночью, потому что днем им мешают припаркованные автомобили.