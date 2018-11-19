Омичи жалуются на холод в школе № 77

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-19T13:29:59+03:00

Дети вынуждены сидеть на уроках в пуховиках

Изменить размер текста: A A

Омские родители жалуются в социальных сетях на невыносимые условия в омской школе № 77, расположенной на улице Волочаевской. В классах уже вторую неделю холодные батареи, ученики вынуждены сидеть на уроках в теплых куртках.

- Учебный процесс останавливали на пятницу, обещали отремонтировать отопление. Сегодня в понедельник опять холодно в кабинетах. Детей домой не отпускают, ситуацию комментируют невнятно, - пояснил анонимный автор.

Комментаторы поддержали человека, опубликовавшего жалобу. По словам родителей, чьи дети учатся в этой школе, ученики постоянно болеют простудами.

Другие омичи, отписавшиеся под этим постом, посоветовали обратиться автору с этой проблемой в прокуратуру.

Тем временем, в омской мэрии уже прокомментировали ситуацию.

- В БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 77» в связи с аварийной ситуации на тепловых сетях теплоисточником не подавались требуемые параметры качества теплоносителя, - рассказали «Комсомолке» в омском департаменте образования. - На данный момент температура в учреждении нормализовалась, кроме трех кабинетов, но они выведены из учебного процесса до повышения температуры воздуха.