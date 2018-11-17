2018-11-17T06:18:29+03:00
Общество

В Омске сотрудница почты с тремя детьми присвоила 400 тысяч

Свою вину женщина признала
Станислав МУХИН
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Нечистую на руку сотрудницу в очередной раз обнаружили в одном из почтовых отделений Омска. Операционист присвоила сразу 400 тысяч. Все случилось в октябре прошлого года. Пока в отделении связи на ул. 3-я Любинская не было руководителя, женщина принимала для инкассации наличность. Однако в журнале учета работница указывала лишь часть средств. Остальное присваивала себе. Ближайший учет показал нехватку денег в кассе.

Сотрудница почты уже признала свою вину. У нее трое детей. Только это и спасло ее от реального срока.

- Работница почты частично возместила причиненный ущерб. Суд учел, у нее на иждивении имеется 3 несовершеннолетних детей, поэтому ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Омской области.

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