В Омске поскользнувшаяся пенсионерка отсудила у управляющей компании 108 тысяч

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-16T11:15:13+03:00

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Все случилось в городке Нефтяников. Пенсионерка выходила из супермаркета. Около него женщина поскользнулась, упала и сломала руку. После лечения она обратилась в суд с иском к управляющей компании, которая вовремя не очистила тротуар от снега и наледи.

Из-за падения женщина не смогла работать какое-то время, поэтому в суде она просила возместить ей утраченный заработок в размере 48 тысяч. Также она просила моральную компенсацию.

Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда, в управляющей компании пытались оправдать падение женщины тем, что у нее скользкая обувь или плохое самочувствие. Однако суд встал на сторону пострадавшей. Теперь управляющая компания должна будет выплатить пенсионерке 48 тысяч утраченного заработка и 60 тысяч компенсации морального вреда.